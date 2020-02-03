Газовики в селе Кечево в Удмуртии требуют более 500 тыс рублей за подключение к сетям

Прокуратура начала проверку.

Кечево. Удмуртия. Газовики в селе Кечево Малопургинского района Удмуртии требуют более 500 тыс. рублей. с жителей за присоединение к сетям. Часть домов на улице Полевой сегодня не подключена к газовой трубе, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

По данному факту 30 января прокуратура начала проверку в отношении ресурсоснабжающей организации на исполнение требований при определении стоимости услуг на присоединение, а также на предмет злоупотребления доминирующим положением.

Как пишут Известия Удмуртской Республики, 30 января активисты регионального ОНФ выезжали в село. Основанием стало обращение одного из местных жителей с просьбой оказать помощь в решении этого вопроса.

По мнению экспертов ОНФ, газовики нарушают постановление правительства России, в котором за монтаж газовой трубы длиной до 200 м. определена процедура с фиксированной ценой, которая составляет около 40 тыс. рублей.