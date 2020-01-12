Медаль погибшего на пожаре сарапульского школьника будет храниться в музее

Ценой собственной жизни мальчик спас своих сестер.

Сарапул. Удмуртия. Медаль сарапульского школьника, погибшего при спасении сестер из огня, будет храниться в местном музее. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, в декабре 2018 года 13-летний Антон Шикалов помог девочкам выбраться из горящего дома. Он остался в задымленном помещении, успокаивал сестренок, одевал и отвлекал их разговорами. Затем, стал по очереди передавать их отцу на улицу. Сам юноша выбраться уже не смог. В огне также погибли его мама и бабушка.

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении школьника посмертно медалью «За отвагу на пожаре». Награду передали руководителю военно-патриотического клуба «Гвардия» Сарапула Татьяне Кузнецовой. Медаль будет храниться в местном музее, напоминая гостям о героизме мальчика.