Медалью «За отвагу на пожаре» посмертно наградили школьника из Удмуртии

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Сарапул. Удмуртия. Школьника из Удмуртии посмертно наградили медалью «За отвагу на пожаре». Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, пожар произошел ночью 19 декабря 2018 года в двухэтажном деревянном доме в Сарапуле на улице Труда. Мальчик помогал отцу спасать трёх своих сестер из горящей квартиры.

«За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Шикалова Антона медалью «За отвагу на пожаре» посмертно», — говорится в тексте президентского указа.