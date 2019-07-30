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Фестиваль деревенской культуры в Удмуртии, запрет Blablacar и новый рекорд студии Disney: что произошло минувшей ночью

08:00, 30 июля, 2019
Ксения Чернова
Фестиваль деревенской культуры в Удмуртии, запрет Blablacar и новый рекорд студии Disney: что произошло минувшей ночью
08:00, 30 июля, 2019
Ксения Чернова
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#шоу-бизнес\n#авто\n#общество\n#Ижевск\n#экология\n#кино\n#конкурс\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#Байкал
Фото: pxhere.com
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро вторника, Удмуртия! Начинаем день с обзора самых интересных новостей, о которых писали в республике, России и мире, пока вы спали.

Всем гуртом:

В Удмуртии 17 августа пройдет IV Международный фестиваль деревенской культуры ГуртFest. Как сообщают организаторы, гостей ждут в музее-заповеднике «Лудорвай» к полудню.

Участниками фестиваля станут представители сельских поселений Российской Федерации и зарубежных стран: аутентичные фольклорные коллективы, хранящие локальную традицию, музейные творческие коллективы, мастера народных музыкальных инструментов и ремесленники, «этно» и «фолк» исполнители. Гости смогут увидеть живые выступления и посетить мастер-классы.

Из Ижевска до точки проведения фестиваля будут курсировать автобусы от ТЦ «Европа» на улице Вадима Сивкова.

Конкурс красоты:

В Ижевске в четвертый раз пройдет конкурс «Мисс Добровольчество». Организаторы отмечают, что принять участие в нем смогут девушки со всей Удмуртии.

Прием заявок на конкурс уже начался. К участию допускаются девушки в возрасте от 16 до 27 лет, имеющие стаж волонтерской деятельности не менее 1 года.

Участницы, прошедшие кастинг конкурса и допущенные к участию в финале конкурса «Мисс Добровольчество», будут заниматься с режиссером-постановщиком, хореографом, стилистом, фотографом, принимать участие в презентациях, пресс-конференциях конкурса, в благотворительных мероприятиях, а также мастер-классах.

Быть или не быть:

В России вновь предложили заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, а также сайты по бронированию автобусных билетов. Как пишет ФАН со ссылкой на Известия, причиной стало их сотрудничество с нелегальными перевозчиками.

Члены Общероссийского объединение пассажиров (ООП) предложили создать единый правовой механизм для регулирований работы подобных сервисов.

По мнению ООП, билетами нелегальных перевозчиков торгуют «Автовокзалы.ру», «Яндекс. Автобусы», BlaBlaCar, а также страницы популярных сервисов, которые предлагают продажу «автобусных» маршрутов. При этом есть вероятность, что транспортное средство, которое использует пассажир, может быть без пройденного техосмотра. Также у автомобиля может не быть тахогрофа, а водитель мог не пройти медицинское освидетельствование перед рейсом. Подчеркивается, что в случае ДТП у пассажира нет права на компенсацию ущерба, при этом легальные перевозчики ее предоставляют.

По словам зампреда комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиями и связи Сергея Боярского, предложение будет рассмотрено осенней сессии Госдумы.

Опасность для Байкала:

Участившиеся наводнения в Иркутской области представляют опасность для экосистемы Байкала. Как пишет Газета со ссылкой на Известия, об этом заявил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.

Дело в том, что из-за наводнений в озеро могут попасть отходы из закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он отметил, что на территории предприятия до сих пор существуют огромные ямы с вредными веществами. Яды станут причиной гибели зоопланктона, а это приведет к вымиранию всех обитателей озера.

В результате в районе под угрозой исчезновения окажутся птицы и нерпы, предполагает издание.

Новый рекорд:

Американская компания «Уолт Дисней» побила свой же рекорд кассовых сборов. В этом году она заработала на новых картинах больше 7,5 млрд долларов, пишет Эхо Москвы.

Самым прибыльным стал фильм «Мстители: Финал». Он же неделю назад установил мировой рекорд кассовых сборов и обошел блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».

Примечательно, что предыдущий рекорд также был установлен компанией «Уолт Дисней» в 2016 году.

08:00, 30 июля, 2019
Ксения Чернова
420
0
#шоу-бизнес\n#авто\n#общество\n#Ижевск\n#экология\n#кино\n#конкурс\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#Байкал

 

 

 


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