Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В среду антимонопольщики возбудили дело против правительства Удмуртии, Минэкономики республики и двух компаний. Причиной стало предоставление земли под строительство детских садов с последующим выкупом.
Удмуртия в минуту: ФАС против правительства и новое дело Людмилы Гуляшиновой
Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-16.
Новое дело:
Против экс-председателя общественной палаты Ижевска Людмилы Гуляшиновой возбудили новое уголовное дело. На этот раз её заподозрили в обналичивании денежных средств. Напомним, ранее женщину обвинили в хищении денег клиентов компании «Гид».
Придется подвинуться:
В Ижевске автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут переставлять. Для этого задействуют эвакуаторы. Уведомлять горожан об уборке межквартальных проездов будут заранее.
Смертельное ДТП:
Житель Глазова и его пассажир погибли в ДТП в Пермском крае. Авария произошла вечером накануне, 15 января, на трассе Елабуга – Пермь. Мужчина по неизвестной причине выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.
Новые проекты:
Жители малых городов Удмуртии определили, какие территории нужно привести в порядок в первую очередь. Свои проекты Воткинск, Глазов, Можга, Камбарка и Сарапул представят на Всероссийском конкурсе по благоустройству.