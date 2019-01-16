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Ижевск. Удмуртия. В среду антимонопольщики возбудили дело против правительства Удмуртии, Минэкономики республики и двух компаний. Причиной стало предоставление земли под строительство детских садов с последующим выкупом.

Удмуртия в минуту: ФАС против правительства и новое дело Людмилы Гуляшиновой Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-16.

Новое дело:

Против экс-председателя общественной палаты Ижевска Людмилы Гуляшиновой возбудили новое уголовное дело. На этот раз её заподозрили в обналичивании денежных средств. Напомним, ранее женщину обвинили в хищении денег клиентов компании «Гид».

Придется подвинуться:

В Ижевске автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут переставлять. Для этого задействуют эвакуаторы. Уведомлять горожан об уборке межквартальных проездов будут заранее.

Смертельное ДТП:

Житель Глазова и его пассажир погибли в ДТП в Пермском крае. Авария произошла вечером накануне, 15 января, на трассе Елабуга – Пермь. Мужчина по неизвестной причине выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.

Новые проекты:

Жители малых городов Удмуртии определили, какие территории нужно привести в порядок в первую очередь. Свои проекты Воткинск, Глазов, Можга, Камбарка и Сарапул представят на Всероссийском конкурсе по благоустройству.