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Удмуртия в минуту: ФАС против правительства и новое дело Людмилы Гуляшиновой

18:00, 16 января, 2019
Ксения Чернова
18:00, 16 января, 2019
Ксения Чернова
105
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#благоустройство\n#бизнес\n#строительство\n#ФАС\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#следствие\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду антимонопольщики возбудили дело против правительства Удмуртии, Минэкономики республики и двух компаний. Причиной стало предоставление земли под строительство детских садов с последующим выкупом.

Удмуртия в минуту: ФАС против правительства и новое дело Людмилы Гуляшиновой

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-16.


Новое дело:

Против экс-председателя общественной палаты Ижевска Людмилы Гуляшиновой возбудили новое уголовное дело. На этот раз её заподозрили в обналичивании денежных средств. Напомним, ранее женщину обвинили в хищении денег клиентов компании «Гид».

Придется подвинуться:

В Ижевске автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут переставлять. Для этого задействуют эвакуаторы. Уведомлять горожан об уборке межквартальных проездов будут заранее.

Смертельное ДТП:

Житель Глазова и его пассажир погибли в ДТП в Пермском крае. Авария произошла вечером накануне, 15 января, на трассе Елабуга – Пермь. Мужчина по неизвестной причине выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.

Новые проекты:

Жители малых городов Удмуртии определили, какие территории нужно привести в порядок в первую очередь. Свои проекты Воткинск, Глазов, Можга, Камбарка и Сарапул представят на Всероссийском конкурсе по благоустройству.

18:00, 16 января, 2019
Ксения Чернова
105
0
#благоустройство\n#бизнес\n#строительство\n#ФАС\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#следствие\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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