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УФАС заподозрило правительство Удмуртии в нарушении конкуренции при строительстве детсадов

12:05, 16 января, 2019
Дмитрий Стрелков
12:05, 16 января, 2019
Дмитрий Стрелков
206
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#Правительство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#УФАС\n#торги
Фото: ИА "Сусанин"
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Рассмотрение дела назначили на 14 февраля 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Административное дело в отношении правительства Удмуртии, Минэкономики республики, ООО «Дельта-Строй» и ООО «Дельта-Дом» возбудило региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Как сообщает пресс-служба УФАС в среду, 16 января, дело завели по признакам нарушения статьи 16 Закона «О защите конкуренции».

Напомним, в ноябре 2018 года на официальном портале правительства Удмуртии были размещены документы, свидетельствующие о желании властей региона передать нескольким компаниям участки под строительство детских садов. По действующей схеме после сдачи объекта регион выкупает новые социальные объекты.

О подобном способе возведения социальных объектов власти республики говорили ранее. За несколько месяцев до этого, в начале июля 2018 года, на сайте главы и правительства Удмуртии были также опубликованы документы о предоставлении земельных участков без проведения торгов.

По планам Минстроя, всего планировалось построить 15 яслей. В районах республики также должны были появиться типовые помещения на 80 детей каждое. В декабре 2018 года премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов заявил о завершении программы по строительству этих 15 яслей. В 2019 году аналогичных объектов должно было появиться в республике еще 12. За два года на эти цели республика планировала потратить около 1,3 млрд рублей.

Региональное управление ФАС установило, что компании «Дельта-Дом» и «Дельта-Строй» осуществляют строительство зданий детских садов в Сарапуле и Завьялово на основании инвестиционных проектов Удмуртии. Для реализации этих проектов земельные участки были выделены без проведения торгов. Фактически же построенные здания садиков планируют выкупить за счёт средств федерального и регионального бюджета, предусмотренных на создание в регионе дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет.

Удмуртское УФАС России полагает, что такая схема реализована в целях ухода от проведения конкурентных процедур для обеспечения нужд республики по определению подрядчика по строительству зданий детских садов. Рассмотрение дела назначили на 14 февраля 2019 года.

12:05, 16 января, 2019
Дмитрий Стрелков
206
0
#Правительство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#УФАС\n#торги

 

 

 


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