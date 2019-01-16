Житель Глазова погиб при столкновении иномарки с грузовиком в Пермском крае

Также в ДТП погиб пассажир легковушки.
Пермь. Пермский край. Житель Глазова погиб в ДТП в Пермском крае. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по региону.
Авария произошла 15 января около 16:30 на дороге «Подъезд к Перми от М7 Волга». Водитель «КИА» по неустановленной причине выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.
В результате ДТП водитель из Удмуртии и его пассажир погибли на месте.
Обстоятельства аварии выясняются.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года