play
pause
  • $ 67.08 ↓
  • € 76.95 ↓

Житель Глазова погиб при столкновении иномарки с грузовиком в Пермском крае

15:29, 16 января, 2019
Анна Торхова
15:29, 16 января, 2019
Анна Торхова
200
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Пермский край\n#авария\n#Пермь\n#Удмуртия
Фото: Управление ГИБДД МВД по Пермскому краю
200
0

Также в ДТП погиб пассажир легковушки.

Пермь. Пермский край. Житель Глазова погиб в ДТП в Пермском крае. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по региону.

Авария произошла 15 января около 16:30 на дороге «Подъезд к Перми от М7 Волга». Водитель «КИА» по неустановленной причине выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.

В результате ДТП водитель из Удмуртии и его пассажир погибли на месте.

Обстоятельства аварии выясняются.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

15:29, 16 января, 2019
Анна Торхова
200
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Пермский край\n#авария\n#Пермь\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
4444

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

4008
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2578
16:30, 11 января, 2019

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

2522
12:10, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2121
09:00, 11 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

13:25, 09 января, 2019
2617

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

2239
17:50, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1941
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1857
12:16, 12 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1285
16:35, 10 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
6312

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1325
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1136
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

1049
12:36, 09 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

988
18:30, 11 января, 2019