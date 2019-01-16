play
pause
  • $ 67.08 ↓
  • € 76.95 ↓

Мешающие работе дорожных служб автомобили жителей Ижевска будут переставлять на другое место

11:20, 16 января, 2019
Анна Торхова
11:20, 16 января, 2019
Анна Торхова
150
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожники\n#снег\n#техника\n#автомобиль\n#уборка
150
0

Владельцев машин будут разыскивать инспекторы.

Ижевск. Удмуртия. Автомобили ижевчан, которые мешают работе дорожной техники, будут переставлять с помощью эвакуатора. Также владельцев машин будут разыскивать инспекторы, сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Дорожные службы займутся уборкой каждого межквартального проезда. Решать вопрос с припаркованными автомобилями будут совместно с сотрудниками ГИБДД.

Отметим, что горожан будут заранее информировать о местах, где будет работать техника, чтобы автолюбители не парковали машины на этих участках дорог.

11:20, 16 января, 2019
Анна Торхова
150
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожники\n#снег\n#техника\n#автомобиль\n#уборка

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
4220

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

3774
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2518
16:30, 11 января, 2019

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

2344
12:10, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2034
09:00, 11 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

13:25, 09 января, 2019
2583

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

2200
17:50, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1890
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1779
12:16, 12 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1243
16:35, 10 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
5890

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1283
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1098
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

1015
12:36, 09 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

954
18:30, 11 января, 2019