Мешающие работе дорожных служб автомобили жителей Ижевска будут переставлять на другое место

Владельцев машин будут разыскивать инспекторы.

Ижевск. Удмуртия. Автомобили ижевчан, которые мешают работе дорожной техники, будут переставлять с помощью эвакуатора. Также владельцев машин будут разыскивать инспекторы, сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Дорожные службы займутся уборкой каждого межквартального проезда. Решать вопрос с припаркованными автомобилями будут совместно с сотрудниками ГИБДД.

Отметим, что горожан будут заранее информировать о местах, где будет работать техника, чтобы автолюбители не парковали машины на этих участках дорог.