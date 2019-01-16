В Ижевске экс-руководителя финансовой компании «Гид» Людмилу Гуляшинову заподозрили в «обнале»

В настоящее время женщина находится под домашним арестом за хищение средств вкладчиков.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего руководителя финансовой компании «Гид» Людмилу Гуляшинову заподозрили в обналичивании денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Напомним, ранее стало известно, что экс-председателя общественной палаты Ижевска обвиняют по части 4 статьи 159 УК России («Хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). По данным правоохранителей, женщина, путем заключения договоров займа, похитила более 115 млн рублей вкладчиков «ГИДа».

В сентябре клиенты пожаловались, что офис компании закрыт. Потерпевшие написали обращение к главе Удмуртии Александру Бречалову.

9 октября 2018 года Индустриальный суд Ижевска отправил Гуляшинову под домашний арест. В декабре меру пресечения продлили до 7 февраля.

В ходе расследования также стало известно, что в январе 2017 года женщина, используя похищенные деньги, купила автомобиль «Ниссан-Мурано» стоимостью 1 млн 870 тыс. рублей, который внесла в уставной капитал одной из организаций.

Осенью 2018 года Гуляшинова вышла из состава компании и получила в качестве оплаты своей доли более 1,5 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 174.1 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере»).