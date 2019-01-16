Малые города Удмуртии определились, какие территории нужно благоустроить в первую очередь

Свои проекты они представят на Всероссийском конкурсе по благоустройству.

Ижевск. Удмуртия. Воткинск, Глазов, Можга, Камбарка и Сарапул определили, какие городские территории жители хотят привести в порядок в первую очередь. Свои проекты малые города Удмуртии представят на Всероссийском конкурсе по благоустройству, сообщает пресс-служба республиканского Минстроя.

«В городах уже прошли общественные голосования за выбор пространств, благоустройство которых для жителей в приоритете», - отмечается в сообщении.

Так, глазовчане отдали предпочтение территории городского сада «с новыми подходами к концепции проекта», в Можге решают вопрос о том, что именно появится около строящейся ледовой арены. В Сарапуле и Воткинске в приоритете оказались территории городских набережных. Жители Камбарки попросили благоустроить пространство бывшего центрального стадиона и территорию центрального рынка.

Стоит отметить, что в этом году проекты будут оценивать в том числе по критерию синхронизации мероприятий по благоустройству с реализацией федеральных программ, в число которых входят проекты «Безопасные и качественные дороги» и «Умный город».