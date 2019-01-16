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Малые города Удмуртии определились, какие территории нужно благоустроить в первую очередь

14:55, 16 января, 2019
Ксения Чернова
14:55, 16 января, 2019
Ксения Чернова
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#благоустройство\n#Воткинск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#город\n#Удмуртия
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Свои проекты они представят на Всероссийском конкурсе по благоустройству.

Ижевск. Удмуртия. Воткинск, Глазов, Можга, Камбарка и Сарапул определили, какие городские территории жители хотят привести в порядок в первую очередь. Свои проекты малые города Удмуртии представят на Всероссийском конкурсе по благоустройству, сообщает пресс-служба республиканского Минстроя.

«В городах уже прошли общественные голосования за выбор пространств, благоустройство которых для жителей в приоритете», - отмечается в сообщении.

Так, глазовчане отдали предпочтение территории городского сада «с новыми подходами к концепции проекта», в Можге решают вопрос о том, что именно появится около строящейся ледовой арены. В Сарапуле и Воткинске в приоритете оказались территории городских набережных. Жители Камбарки попросили благоустроить пространство бывшего центрального стадиона и территорию центрального рынка.

Стоит отметить, что в этом году проекты будут оценивать в том числе по критерию синхронизации мероприятий по благоустройству с реализацией федеральных программ, в число которых входят проекты «Безопасные и качественные дороги» и «Умный город».

14:55, 16 января, 2019
Ксения Чернова
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#благоустройство\n#Воткинск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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