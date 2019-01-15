Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочий вторник, 15 января, подошел к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей дня.

Удмуртия в минуту: довольные жители Ижевска и вся правда о насвае Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-15.

Довольны жизнью:

Жители Ижевска, Грозного, Тюмени, Махачкалы и Краснодара довольны жизнью больше остальных россиян. Такие данные опубликовали эксперты Финансового университета при правительстве России.

Первые заболевшие:

В Удмуртии зарегистрировали первые случаи гриппа А. Большинство заболевших не были привиты. Напомним, специалисты считают, что эпидемия в республике начнется в конце января.

Дело в суде:

Уголовное дело против ижевского шоумена Егора Булдакова передали в суд. Его обвиняют в мошенничестве на сумму порядка 1 миллиона рублей. Сообщается, что мужчина продавал турпутевки, однако его клиенты на отдых так и не попали.

Оригинальное решение:

В аэропорту Казани задержали жителя Ижевска. Он пытался вылететь из страны по чужому загранпаспорту. Мужчина воспользовался документом брата, так как своего у него не было.

Вся правда:

В редакцию информагентства «Сусанин» обратилась жительница Удмуртии. Она рассказала, что её несовершеннолетнему ребенку гость из одного южного государства продал насвай. «Сусанин» разобрался, что это за вещество и запрещено ли оно в России.