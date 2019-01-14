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В Удмуртии эпидемия гриппа ожидается в конце января

11:05, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
11:05, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
86
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#грипп
Фото: pixabay.com
86
0

Прогноз заболеваемости на середину зимы дали специалисты регионального Роспотребнадзора.

Ижевск. Удмуртия. Эпидемия гриппа в Удмуртии может начаться в конце января. Об этом в своем сюжете рассказала ГТРК «Удмуртия».

При этом с начала 2019 года в Удмуртии зарегистрировано 8 486 случаев ОРВИ, что ниже среднего многолетнего уровня и эпидемического порога. 6 200 случаев ОРВИ отмечено у детей. Больше всего заболевших во всех городах и двух районах: Якшур-Бодьинском и Воткинском.

Однако врачи говорят, что настоящей вспышки гриппа в Удмуртии еще не было. Специалисты считают, что во многом это благодаря проведенной прививочной компании. В этом году от гриппа привито 600 человек.

11:05, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
86
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#грипп

 

 

 


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