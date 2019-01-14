В Удмуртии эпидемия гриппа ожидается в конце января

Прогноз заболеваемости на середину зимы дали специалисты регионального Роспотребнадзора.

Ижевск. Удмуртия. Эпидемия гриппа в Удмуртии может начаться в конце января. Об этом в своем сюжете рассказала ГТРК «Удмуртия».

При этом с начала 2019 года в Удмуртии зарегистрировано 8 486 случаев ОРВИ, что ниже среднего многолетнего уровня и эпидемического порога. 6 200 случаев ОРВИ отмечено у детей. Больше всего заболевших во всех городах и двух районах: Якшур-Бодьинском и Воткинском.

Однако врачи говорят, что настоящей вспышки гриппа в Удмуртии еще не было. Специалисты считают, что во многом это благодаря проведенной прививочной компании. В этом году от гриппа привито 600 человек.