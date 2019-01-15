Житель Ижевска пытался вылететь из страны по чужому паспорту

Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Ижевск. Удмуртия. В аэропорту Казани задержали жителя Ижевска, который пытался вылететь из страны по чужому паспорту. Об этом пишет РТ со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Мужчина 1996 года рождения при прохождении пограничного контроля авиарейса «Казань — Тбилиси» предъявил для проверки чужой паспорт. Пограничники это заметили и задержали ижевчанина. Выяснилось, что у мужчины своего загранпаспорта нет, поэтому он решил воспользоваться документом брата.

Против ижевчанина возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.