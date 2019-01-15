Эксперты: жители Ижевска довольны жизнью больше остальных россиян

Чаще всего радуются жизни люди из наиболее состоятельных имущественных групп, а также молодежь.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска, Грозного, Тюмени, Махачкалы и Краснодара довольны жизнью больше остальных россиян. Как пишет РГ, такие данные опубликовали эксперты Финансового университета при правительстве России.

Опросы проводили в течение 2018 года в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек. В каждом городе специалисты опросили по меньшей мере тысячу респондентов.

Чаще всего радуются жизни люди из наиболее состоятельных имущественных групп, а также молодежь.

Жители Ижевска оказались также среди тех, кто больше всего уверен в завтрашнем днем. К ним присоединились жители Набережных Челнов, Казани, Уфы и Севастополя. Специалисты предполагают, что такую уверенность люди испытывают из-за того, что имеют надежную специальность и хорошее рабочее место.

Стоит отметить, что Москва и Санкт-Петербург не заняли первые строчки рейтинга удовлетворенностью жизнью, хотя зарплаты и возможности для самореализации там одни из самых высоких в стране.