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Мистер Баббл: дело шоумена из Ижевска Егора Булдакова передали в суд

12:56, 15 января, 2019
Анна Торхова
12:56, 15 января, 2019
Анна Торхова
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#отдых\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#туристы\n#шоу
Фото: vk.com/mrbubbleizhevsk
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Подозреваемый возместил потерпевшим ущерб в полном объеме.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело ижевского шоумена, автора шоу «Мыльных пузырей» Егора Булдакова передали в Октябрьский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

Напомним, 33-летний подозреваемый с июня по август 2018 года, работая турагентом, заключал с жителями договоры на приобретение турпутевок. Мужчина получал от клиентов деньги и тратил их на личные нужды. Туры злоумышленник не оплачивал и отели не бронировал. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Потерпевшими признаны 7 человек, включая жителей других регионов.

В ходе расследования Булдаков полностью возместил причиненный ущерб.

Также напомним, шоумен пропал в августе 2018 года. Об этом сообщила его жена.

В сентябре он нашелся. На своей странице в соцети Егор Булдаков написал обращение к СМИ с просьбой «не лезть в мою жизнь и жизнь нашей семьи».

12:56, 15 января, 2019
Анна Торхова
375
0
#отдых\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#туристы\n#шоу

 

 

 


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