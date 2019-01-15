Мистер Баббл: дело шоумена из Ижевска Егора Булдакова передали в суд

Подозреваемый возместил потерпевшим ущерб в полном объеме.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело ижевского шоумена, автора шоу «Мыльных пузырей» Егора Булдакова передали в Октябрьский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

Напомним, 33-летний подозреваемый с июня по август 2018 года, работая турагентом, заключал с жителями договоры на приобретение турпутевок. Мужчина получал от клиентов деньги и тратил их на личные нужды. Туры злоумышленник не оплачивал и отели не бронировал. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Потерпевшими признаны 7 человек, включая жителей других регионов.

В ходе расследования Булдаков полностью возместил причиненный ущерб.

Также напомним, шоумен пропал в августе 2018 года. Об этом сообщила его жена.

В сентябре он нашелся. На своей странице в соцети Егор Булдаков написал обращение к СМИ с просьбой «не лезть в мою жизнь и жизнь нашей семьи».