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В Удмуртии зарегистрировали первые случаи гриппа

11:35, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
11:35, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
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#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#заболевание\n#грипп
Фото: pixabay.com
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Большинство заболевших не ставили прививки в преддверии зимы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала эпидсезона зарегистрировали первые случаи гриппа А. Как сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора, большинство заболевших не были привиты.

«По результатам лабораторных исследований установлено 7 случаев заболевания гриппом А. Среди них 6 заболевших не были привитые, 1 – привитый», - рассказали в управлении.

Уточняется также, что с 7 по 13 января этого года среди населения Удмуртии уровень заболеваемости ОРВИ был ниже эпидемического порога на 5,7%. Среди неблагополучных по этому показателю районов специалисты отмечают Алнашский, Дебесский, Якшур-Бодьинский, Глазовский, а также Можгу.

По информации Роспотребнадзора, в преддверии зимы население Удмуртии было привито на 42%.

Специалисты напоминают, что в целях предупреждения заболеваний необходимо соблюдать профилактические мероприятия:

- избегать мест большого скопления людей;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.

11:35, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
360
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#заболевание\n#грипп

 

 

 


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