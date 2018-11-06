Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Вторник, 6 ноября, близится к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги дня.
Удмуртия в минуту: подготовка к парадельфийским играм и режим ЧС в Алнашском районе
Итоги недели в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Подготовка:
Ижевск почти готов к встрече участников международных парадельфийских игр. На улицах города установили бортовые камни, бордюры. В порядок привели площадки у театров, цирка и музыкального колледжа. Игры стартуют уже в воскресенье, 11 ноября.
Потому что без воды:
Режим ЧС ввели в деревне Дятлево Алнашского района Удмуртии. Дело в том, что населенный пункт остался без холодной воды. Причиной стала неисправность глубинного насоса. Сейчас воду в деревню доставляют на транспорте.
Недолговечный объект:
Неизвестные выломали панель с обложкой музыкального альбома ижевской группы «Виноградная лиса». Арт-объект провисел на одном из домов на улице Пушкинской всего несколько дней.
Смертельное ДТП:
Три человека погибли в результате столкновении легковушки с фурой в Удмуртии. Женщина-водитель при выезде на трассу Ижевск – Воткинск не уступила дорогу большегрузу.
Теплый ноябрь:
Начавшаяся неделя в Удмуртии будет теплой. В ближайшие дни ожидаются дожди и мокрый снег. Однако в пятницу в республике начнется похолодание, по ночам столбики термометров будут опускаться до -9 градусов по Цельсию.