Удмуртия в минуту: подготовка к парадельфийским играм и режим ЧС в Алнашском районе

Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 6 ноября, близится к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги дня.

Подготовка:

Ижевск почти готов к встрече участников международных парадельфийских игр. На улицах города установили бортовые камни, бордюры. В порядок привели площадки у театров, цирка и музыкального колледжа. Игры стартуют уже в воскресенье, 11 ноября.

Потому что без воды:

Режим ЧС ввели в деревне Дятлево Алнашского района Удмуртии. Дело в том, что населенный пункт остался без холодной воды. Причиной стала неисправность глубинного насоса. Сейчас воду в деревню доставляют на транспорте.

Недолговечный объект:

Неизвестные выломали панель с обложкой музыкального альбома ижевской группы «Виноградная лиса». Арт-объект провисел на одном из домов на улице Пушкинской всего несколько дней.

Смертельное ДТП:

Три человека погибли в результате столкновении легковушки с фурой в Удмуртии. Женщина-водитель при выезде на трассу Ижевск – Воткинск не уступила дорогу большегрузу.

Теплый ноябрь:

Начавшаяся неделя в Удмуртии будет теплой. В ближайшие дни ожидаются дожди и мокрый снег. Однако в пятницу в республике начнется похолодание, по ночам столбики термометров будут опускаться до -9 градусов по Цельсию.