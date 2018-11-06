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Три человека погибли при столкновении легковушки с фурой под Ижевском

13:31, 06 ноября, 2018
Ксения Чернова
13:31, 06 ноября, 2018
Ксения Чернова
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#ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Авария произошла на трассе между Ижевском и Воткинском.

Ижевск. Удмуртия. Три человека погибли в результате столкновении легковушки с фурой под Ижевском. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла в минувшую пятницу, 2 ноября около 19:10 на 19 км дороги Ижевск – Воткинск (поворот на деревню Якшур).

«Водитель автомобиля «KIA» - 56-летняя женщина, выезжая с второстепенной дороги, совершила столкновение с автомобилем «Мерседес» с прицепом», - отметили в дорожной полиции.

Автолюбительница погибла на месте, а её пассажиры – мужчины 55 и 57 лет – скончались позже в больнице.

13:31, 06 ноября, 2018
Ксения Чернова
414
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей

 

 

 


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