Три человека погибли при столкновении легковушки с фурой под Ижевском

Авария произошла на трассе между Ижевском и Воткинском.

Ижевск. Удмуртия. Три человека погибли в результате столкновении легковушки с фурой под Ижевском. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла в минувшую пятницу, 2 ноября около 19:10 на 19 км дороги Ижевск – Воткинск (поворот на деревню Якшур).

«Водитель автомобиля «KIA» - 56-летняя женщина, выезжая с второстепенной дороги, совершила столкновение с автомобилем «Мерседес» с прицепом», - отметили в дорожной полиции.

Автолюбительница погибла на месте, а её пассажиры – мужчины 55 и 57 лет – скончались позже в больнице.