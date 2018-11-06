Вандалы уничтожили музыкальный арт-объект в стене жилого дома в Ижевске

Здесь можно было услышать музыку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Ижевск. Удмуртия. Неизвестные выломали панель с обложкой музыкального альбома ижевской группы «Виноградная лиса». Арт-объект провисел здесь несколько дней.

Напомним, музыканты из Ижевска вмонтировали свой новый альбом в стену жилого дома . Расположен он был по адресу Пушкинская, 185. Арт-объект располагался с внутренней стороны дома на кирпичной стене и выглядел как обложка музыкального альбома, в который встроен вход для наушников. Любой желающий мог прийти в любое время суток и, вставив штекер наушников в отверстие, услышать песни из нового альбома группы. К сожалению, арт-объект провисел всего несколько дней. Неизвестные сорвали панель со стены и отрезали кабель, по которому шла музыка.