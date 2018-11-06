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Вандалы уничтожили музыкальный арт-объект в стене жилого дома в Ижевске

09:50, 06 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
09:50, 06 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
1148
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городское пространство\n#музыканты
Фото: susanin.news
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Здесь можно было услышать музыку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Ижевск. Удмуртия. Неизвестные выломали панель с обложкой музыкального альбома ижевской группы «Виноградная лиса». Арт-объект провисел здесь несколько дней.

Напомним, музыканты из Ижевска вмонтировали свой новый альбом в стену жилого дома. Расположен он был по адресу Пушкинская, 185. Арт-объект располагался с внутренней стороны дома на кирпичной стене и выглядел как обложка музыкального альбома, в который встроен вход для наушников. Любой желающий мог прийти в любое время суток и, вставив штекер наушников в отверстие, услышать песни из нового альбома группы. К сожалению, арт-объект провисел всего несколько дней. Неизвестные сорвали панель со стены и отрезали кабель, по которому шла музыка.
 
«Мы этого ожидали - стрит-арт не вечен. Теперь музыка доступна только в сети», - сказал «Сусанину» вокалист группы Валерий Златкис.
09:50, 06 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
1148
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городское пространство\n#музыканты

 

 

 


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