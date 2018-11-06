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В Ижевске благоустроили площадки для проведения парадельфийских игр

10:12, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
10:12, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
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#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#инвалиды\n#театр\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба Ижевска
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Игры пройдут с 11 по 17 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается благоустройство территорий, где будут проходить Вторые международные парадельфийские игры. Об этом сообщает пресс-служба города.

На перекрестке улиц Пушкинская и Пастухова установили бортовые камни, уложили подстилающие слои покрытия. На улицах Красная и Ленина установили ограждения, бордюры, уложили брусчатку, отремонтировали ступени. По улице Максима Горького также установили бордюры, уложили покрытие из асфальтобетона и брусчатку.

На сегодняшний день работы продолжаются в пешеходных зонах на улицах Кирова – Карла Маркса, Кирова – Пушкинская, Советская – Вадима Сивкова, улиц Красная и Ленина.

Кроме того, в рамках подготовки к парадельфийским играм, которые пройдут в Ижевске с 11 по 17 ноября, привели в порядок территории вблизи театров, цирка, музыкального колледжа. Светофоры возле площадок оборудовали системами речевого и звукового сопровождения.

Напомним, в Ижевск для участия во вторых международных парадельфийских играх приедут около 1500 участников из 24 стран и 52 регионов России. В играх примут участие люди с инвалидностью различных нозологий (инвалиды по зрению, слуху, с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды вследствие психических заболеваний).

10:12, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
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#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#инвалиды\n#театр\n#Удмуртия

 

 

 


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