В Ижевске благоустроили площадки для проведения парадельфийских игр

Игры пройдут с 11 по 17 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается благоустройство территорий, где будут проходить Вторые международные парадельфийские игры. Об этом сообщает пресс-служба города.

На перекрестке улиц Пушкинская и Пастухова установили бортовые камни, уложили подстилающие слои покрытия. На улицах Красная и Ленина установили ограждения, бордюры, уложили брусчатку, отремонтировали ступени. По улице Максима Горького также установили бордюры, уложили покрытие из асфальтобетона и брусчатку.

На сегодняшний день работы продолжаются в пешеходных зонах на улицах Кирова – Карла Маркса, Кирова – Пушкинская, Советская – Вадима Сивкова, улиц Красная и Ленина.

Кроме того, в рамках подготовки к парадельфийским играм, которые пройдут в Ижевске с 11 по 17 ноября, привели в порядок территории вблизи театров, цирка, музыкального колледжа. Светофоры возле площадок оборудовали системами речевого и звукового сопровождения.

Напомним, в Ижевск для участия во вторых международных парадельфийских играх приедут около 1500 участников из 24 стран и 52 регионов России. В играх примут участие люди с инвалидностью различных нозологий (инвалиды по зрению, слуху, с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды вследствие психических заболеваний).