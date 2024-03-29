В Удмуртии наступает климатическая весна

Ижевск. Удмуртия. Выходные в Удмуртии будут дождливыми, местами пройдёт мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В пятницу в республике сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +1…+6 градусов. В выходные температура воздуха начнёт повышаться и окажется в пределах норм.

«В текущем году климатическая весна наступит в свои сроки, когда средняя суточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов», — отметили в Гидрометцентре.

Днём в субботу столбики термометра покажут +1…+6 градусов. Возможны небольшие дожди, местами с мокрым снегом. В ночь на воскресенье температура воздуха составит 0…+5, а днём достигнет +2…+7. Осадки в виде дождя сохранятся.

Следующая неделя в республике начнётся с стремительно повышающейся температуры воздуха. Днём в понедельник ожидается до +6…+11 градусов. Осадков не ожидается. По предварительным данным, на следующей неделе возможно потепление до +10…+15 градусов.