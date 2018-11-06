Режим ЧС ввели в одной из деревень Удмуртии из-за проблем с водой

6 ноября в Дятлево установят временную линию водоснабжения.





Дятлево. Удмуртия. Режим ЧС ввели в деревне Дятлево Алнашского района Удмуртии. Режим действует с 6 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Ранее, 4 ноября, в ведомство поступило сообщение об отсутствии в деревне холодной воды. Причиной тому стала неисправность глубинного насоса.

В настоящее время питьевую воду в деревню доставляют на транспорте.

Во вторник, 6 ноября, в деревне установят временную линию водоснабжения от артезианской скважины в селе Алнаши на время строительства артезианской скважины в Дятлево.