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Режим ЧС ввели в одной из деревень Удмуртии из-за проблем с водой

14:20, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
14:20, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
144
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#вода\n#чрезвычайная ситуация
Фото: pixabay.com
144
0

6 ноября в Дятлево установят временную линию водоснабжения.

Дятлево. Удмуртия. Режим ЧС ввели в деревне Дятлево Алнашского района Удмуртии. Режим действует с 6 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Ранее, 4 ноября, в ведомство поступило сообщение об отсутствии в деревне холодной воды. Причиной тому стала неисправность глубинного насоса.

В настоящее время питьевую воду в деревню доставляют на транспорте.

Во вторник, 6 ноября, в деревне установят временную линию водоснабжения от артезианской скважины в селе Алнаши на время строительства артезианской скважины в Дятлево.

14:20, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
144
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#вода\n#чрезвычайная ситуация

 

 

 


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