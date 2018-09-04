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Тройное ДТП на улице Удмуртской в Ижевске, школьная литература «для взрослых» и новая часть «Полицейской академии»: что произошло минувшей ночью

08:10, 04 сентября, 2018
08:10, 04 сентября, 2018
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#образование\n#интернет\n#авто\n#общество\n#Ижевск\n#торговля\n#кино\n#Удмуртия\n#детские сады\n#происшествие\n#Картина дня
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро вторника, 4 сентября. Начинаем рабочий день с чашечки кофе и свежего обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

ДТП:

Вечером накануне, 3 сентября, на улице Удмуртской в Ижевске произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«В 18:17 в городе Ижевск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых и одного грузового автомобилей», - отмечается в сообщении ведомства.

МЧС Удмуртии on Twitter

Пожарно-спасательные подразделения приняли участие в ликвидации последствий ДТП в городе Ижевск. https://t.co/zYExYEQUMi


Очевидцы рассказали, что ДТП привело к серьезным пробкам.

Новый сад:

В Ижевске накануне открыли новый детский сад №259. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Новое здание рассчитано на 220 маленьких ижевчан. Кроме того, в этом году планируется завершить строительство детского сада по улице Баранова в Ленинском районе. Дошкольные учреждения в ближайшие годы должны появиться во всех районах новостроек.

Литература «для взрослых»:

В Екатеринбурге семнадцатилетней школьнице отказались продавать книги Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Сергея Есенина. Как пишет «Эхо Москвы», сотрудники магазинов сослались на то, что на книгах стоит маркировка «18+».

Довод о том, что произведения Маяковского, Есенина и Бродского входят в школьную программу, девушке не помог.

Стоит отметить, что издания, выпускающие книги, сами ставят маркировку. Продавцы же выполняют закон о защите детей от вредной информации. За несоблюдение закона, по ее словам, можно получить штраф или наказание в виде приостановки работы магазина.

Сбои:

Жители Европы и европейской части России минувшей ночью столкнулись со сбоями в работе сети Instagram («Инстаграм»). Об этом пишет Life.

Сбои начались около 23:50 по московскому времени. Отмечается, что у пользователей Instagram не грузится новостная лента.

Кроме того, в Европе случился сбой в работе соцсети Facebook («Фейсбук»). Она полностью прекратила работу.

Продолжение истории:

Американский актер, сценарист и режиссер Стив Гуттенберг заявил, что «на подходе» новая часть комедийного фильма «Полицейская академия».

«Новая «Полицейская академия» на подходе, пока без деталей», — цитирует его сообщение Газета.ру.

В начале 2010 года сообщалось, что студия New Line намерена снять ремейк «Полицейской академии». Через два года стало известно, что фильмом займется режиссер Скотт Забилски, однако впоследствии новостей о съемках не поступало.

Отметит, что Стив Гуттенберг исполнял одну из главных ролей в серии комедийных фильмов «Полицейская академия». Первый фильм вышел в США в 1984 году.

08:10, 04 сентября, 2018
841
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#образование\n#интернет\n#авто\n#общество\n#Ижевск\n#торговля\n#кино\n#Удмуртия\n#детские сады\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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