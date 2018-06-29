«Саравиа» не вернули деньги за билеты 10 жителям Удмуртии

Роспотребнадзор поможет пассажирам составить исковые заявления в суд.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора вступятся за жителей Удмуртии, которым «Саратовские авиалинии» не возместили стоимость купленных билетов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«С начала лета поступило 10 обращений от граждан <…> с жалобами на не выплату авиаперевозчиком «Саратовские авиалинии» ранее уплаченной стоимости за авиабилет», - отмечается в сообщении.

Специалисты управления намерены подготовить исковые заявления в суд в защиту нарушенных прав.

Напомним, «Саратовские авиалинии» объявили о прекращении полётов в конце мая 2018 года.

