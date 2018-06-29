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«Саравиа» не вернули деньги за билеты 10 жителям Удмуртии

12:09, 29 июня, 2018
12:09, 29 июня, 2018
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#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#авиация\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР
Фото: vk.com/saratovairlines (Валентин Васин)
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Роспотребнадзор поможет пассажирам составить исковые заявления в суд.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора вступятся за жителей Удмуртии, которым «Саратовские авиалинии» не возместили стоимость купленных билетов.  Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«С начала лета поступило 10 обращений от граждан <…> с жалобами на не выплату авиаперевозчиком «Саратовские авиалинии» ранее уплаченной стоимости за авиабилет», - отмечается в сообщении.

Специалисты управления намерены подготовить исковые заявления в суд в защиту нарушенных прав.

Напомним, «Саратовские авиалинии» объявили о прекращении полётов  в конце мая 2018 года.

12:09, 29 июня, 2018
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#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#авиация\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


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