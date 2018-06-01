Жителям Удмуртии вернут деньги за билеты «Саратовских авиалиний»

Возврату подлежат билеты на рейсы после 13 июня.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии вернут полную стоимость билета от компании «Саратовские авиалинии». План действий этой процедуры разместили на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Возврат полной стоимости возможен в двух случаях:

- Если авиабилет приобретён в одну сторону, и вылет назначен после 13 июня.

- Если авиабилет приобретён туда-обратно, и дата на обоих сегментах назначена после 13 июня.

Для остальных граждан «Саратовские авиалинии» предлагают маршруты альтернативных перевозчиков по нужным направлениям. Воспользоваться услугами других перевозчиков возможно, если билет приобретён туда-обратно и дата вылета на обоих сегментах - до 13 июня.

В случае, если билет в одну сторону намечен до 13 июня, а билет обратно - после этой даты, то в первом случае предлагается воспользоваться альтернативными перевозчиками, а стоимость билета в обратном направлении будет возмещена.

Для получения возврата полной стоимости необходимо обратиться:

- в офис продаж билетов компании «Саратовские авиалинии»,

- в агентство по продаже авиабилетов, если билеты приобретались в агентстве,

- можно оформить возврат, следуя инструкции на сайте «Саратовских авиалиний».

Ознакомиться с более подробной информацией и выбрать альтернативного перевозчика можно на странице федерального агентства воздушного транспорта.

Напомним, «Саратовские авиалинии» объявили о прекращении полётов в конце мая 2018 года.