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«Саратовские авиалинии» объявили о прекращении полетов

09:00, 30 мая, 2018
Александра Бобрович
09:00, 30 мая, 2018
Александра Бобрович
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#авиаперелёты\n#авиаперевозки\n#авиарейсы\n#полет\n#пассажиры\n#Саратов\n#самолет
Фото: vk.com
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Самолеты авиакомпании перестали летать с 30 мая.

Саратов. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила о прекращении полетов. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте перевозчика.  

Так, самолеты «Саравиа» перестали летать с 30 мая. Причина кроется в том, что Росавиация не огласила руководству авиакомпании свое решение по отмене ограничения срока действия сертификата эксплуатанта или его продлению.  

«На текущий момент <…> никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим авиакомпания объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года», - говорится в сообщении.  

Напомним, информация о том, что «Саратовские авиалинии» могут закрыться, появилась в середине мая. Тогда сообщалось, что в этом случае рабочие места потеряют 1200 человек.  

Кроме того, ситуация с перевозчиком также может повлиять и на единственный аэропорт Саратова. После прекращения полетов авиакомпания финансово не сможет содержать воздушную гавань, что приведет к ее закрытию.

09:00, 30 мая, 2018
Александра Бобрович
452
0
#авиаперелёты\n#авиаперевозки\n#авиарейсы\n#полет\n#пассажиры\n#Саратов\n#самолет

 

 

 


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