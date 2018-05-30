«Саратовские авиалинии» объявили о прекращении полетов

Самолеты авиакомпании перестали летать с 30 мая.

Саратов. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила о прекращении полетов. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте перевозчика.

Так, самолеты «Саравиа» перестали летать с 30 мая. Причина кроется в том, что Росавиация не огласила руководству авиакомпании свое решение по отмене ограничения срока действия сертификата эксплуатанта или его продлению.

«На текущий момент <…> никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим авиакомпания объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года», - говорится в сообщении.

Напомним, информация о том, что «Саратовские авиалинии» могут закрыться, появилась в середине мая. Тогда сообщалось, что в этом случае рабочие места потеряют 1200 человек.

Кроме того, ситуация с перевозчиком также может повлиять и на единственный аэропорт Саратова. После прекращения полетов авиакомпания финансово не сможет содержать воздушную гавань, что приведет к ее закрытию.