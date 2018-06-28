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Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты «Ижавиа»

18:00, 28 июня, 2018
18:00, 28 июня, 2018
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#кадры\n#строительство\n#Ижевск\n#Можга\n#бензин\n#тарифы и цены\n#видео\n#Ижавиа\n#город\n#Удмуртия\n#Картина дня
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Самые интересные новости дня – в обзоре «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Рабочий четверг, 28 июня, подошел к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги дня, рассказывая о самых интересных новостях.

Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты "Ижавиа"

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Мнение жителей:

Жители Восточного поселка Ижевска проголосовали за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки. Сейчас территория отдана под много-, средне- и малоэтажное строительство. В публичных слушаниях приняли участие более 1800 человек.

Тарифная сетка:

Цены на билеты на самолеты компании «Ижавиа» расти не будут. Об этом рассказал гендиректор регионального перевозчика Александр Синельников. По его словам, компания разрабатывает гибкую тарифную сетку, в том числе и с дешевыми билетами.

Семеро претендентов:

В Можге завершили прием документов от кандидатов на пост главы города. На место претендуют 7 человек. Конкурс по выбору главы проводят уже во второй раз. В первый раз муниципальный парламент не смог определиться с выбором.

Ушла с поста:

Начальник управления финансов администрации города Гузалия Нурмухаметова покинула пост 28 июня. Свою должность она занимала с 2016 года. Кто займет её место, пока неизвестно.

Цены на бензин:

В Удмуртии четвертую неделю подряд сохраняются цены на бензин. Без изменения осталась стоимость всех марок бензина и дизельного топлива.

18:00, 28 июня, 2018
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#кадры\n#строительство\n#Ижевск\n#Можга\n#бензин\n#тарифы и цены\n#видео\n#Ижавиа\n#город\n#Удмуртия\n#Картина дня

 

 

 


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