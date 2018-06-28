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Жители Восточного поселка Ижевска проголосовали за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки

14:20, 28 июня, 2018
Георгий Поветкин
14:20, 28 июня, 2018
Георгий Поветкин
1780
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#голосование\n#общественные слушания\n#стройка\n#уплотительная застройка
Фото: ИА "Сусанин"
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Сейчас в генплане эти участки находятся в зонах застройки многоэтажными жилыми домами, средне- и малоэтажными домами, а также зоне общественно-жилого назначения.

Ижевск. Удмуртия. Жители Восточного поселка Ижевска проголосовали за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки. Сейчас в генплане эти участки находятся в том числе в зонах застройки многоэтажными, средне- и малоэтажными жилыми домами.

Как написал на своей странице в фейсбуке председатель Гордумы Олег Гарин, накануне прошли общественные слушания. В них приняли участие 1810 человек, 1677 из которых отдали голоса за перевод территории в зону застройки индивидуальными жилыми домами

«Результаты публичных слушаний будут направлены в Минстрой Удмуртии для принятия дальнейших решений по этому вопросу», - написал Олег Гарин, отметив, что обсуждения были бурными – выступали представители архитектуры, застройщиков и сами жители.

Олег Гарин

Жители Восточного поселка Ижевска (в документах эта территория называется жилые районы Культбаза и Карлутский в Индустриальном районе) добиваются внесения изменений в Генплан Ижевска и хотят...

14:20, 28 июня, 2018
Георгий Поветкин
1780
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#голосование\n#общественные слушания\n#стройка\n#уплотительная застройка

 

 

 


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