Сейчас в генплане эти участки находятся в зонах застройки многоэтажными жилыми домами, средне- и малоэтажными домами, а также зоне общественно-жилого назначения.

Ижевск. Удмуртия. Жители Восточного поселка Ижевска проголосовали за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки. Сейчас в генплане эти участки находятся в том числе в зонах застройки многоэтажными, средне- и малоэтажными жилыми домами.

Как написал на своей странице в фейсбуке председатель Гордумы Олег Гарин, накануне прошли общественные слушания. В них приняли участие 1810 человек, 1677 из которых отдали голоса за перевод территории в зону застройки индивидуальными жилыми домами

«Результаты публичных слушаний будут направлены в Минстрой Удмуртии для принятия дальнейших решений по этому вопросу», - написал Олег Гарин, отметив, что обсуждения были бурными – выступали представители архитектуры, застройщиков и сами жители.