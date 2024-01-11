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«Каждый сам решает, где ему работать»: министр спорта Удмуртии прокомментировал отток спортсменов

17:35, 11 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Каждый сам решает, где ему работать»: министр спорта Удмуртии прокомментировал отток спортсменов
17:35, 11 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#кадры
Фото: Денис Парахин (ВК)
43
0

Денис Парахин отметил, что спортсмены остаются в России и продолжают работать на благо страны.

Ижевск. Удмуртия. Министр спорта Удмуртии Денис Парахин прокомментировал отток спортсменов из республики. Вопрос министру был задан в эфире радио «Адам».

«Безусловно, неприятно терять спортсменов, особенно ведущих, но это граждане Российской Федерации. Они остаются в России, продолжают работать и развиваться во имя спорта РФ. У каждого есть право принять решение: где ему работать», — сказал Денис Парахин.

По его словам, некоторые спортсмены переходят в другие регионы для смены обстановки, нового опыта и самореализации.

Также министр отметил, что сейчас совместно с Госсоветом Удмуртии готовится ряд изменений в системные документы в части материального обеспечения и содержания спортсменов и тренерского состава.

«Финансовый аспект действительно присутствует. Более богатые регионы перебивают спортсменов деньгами, это ни для кого не секрет», — подчеркнул министр спорта.

17:35, 11 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#кадры