Главнокомандующим ВСУ назначили генерал-полковника Сырского

Киев. Украина. Командовать Вооруженными силами Украины будет генерал-полковник Александр Сырский. Об этом президент страны Владимир Зеленский объявил вечером 8 февраля, передает ИА «Регнум».

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку, но ему предложено остаться в команде президента – об этом сообщается по итогам его встречи с Зеленским.

Слухи о предстоящей отставке главкома ВСУ начали распространяться с января. По мнению экспертов, в том числе украинских и западных, Залужного хотят сделать виновным в провале широко разрекламированного, но не состоявшегося контрнаступления 2023 года. Тогда в результате безуспешных попыток взломать российскую оборону противник потерял десятки тысяч солдат и сотни единиц техники.

Александр Сырский с 2019 года возглавлял сухопутные войска ВСУ. В сентябре 2022 года командовал украинскими силами в Харьковской области, где на тот момент российские военные вынуждены были оставить ряд населенных пунктов. Весной 2023 года Сырский руководил обороной Артемовска (Бахмута), который был в итоге взят российскими войсками.