В четверг, 28 июня, заканчивается прием документов от кандидатов.

Можга. Удмуртия. На пост главы Можги претендует 7 человек. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В четверг, 28 июня, заканчивается прием документов от кандидатов, которые примут участие во втором конкурсе. Напомним, что ранее муниципальный парламент не смог определиться с выбором и отбор решили провести во второй раз. Тогда в результате голосования из 25 выданных бюллетеней один был признан недействительным, а голоса депутатов разделились поровну: 12 за Руслана Галеева и 12 за Леонида Смердягина.

Прошедшие конкурс кандидаты будут предложены на рассмотрение очередной сессии местной Гордумы. Депутаты тайным голосованием на альтернативной основе должны избрать нового градоначальника.