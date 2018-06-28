play
pause
  • $ 63.14 ↑
  • € 73.6 ↑

На пост главы Можги претендует 7 человек

10:00, 28 июня, 2018
Георгий Поветкин
10:00, 28 июня, 2018
Георгий Поветкин
889
0
#выборы\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия
Фото: vk.com/mozhgatoday
889
0

В четверг, 28 июня, заканчивается прием документов от кандидатов.

Можга. Удмуртия. На пост главы Можги претендует 7 человек. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В четверг, 28 июня, заканчивается прием документов от кандидатов, которые примут участие во втором конкурсе. Напомним, что ранее муниципальный парламент не смог определиться с выбором и отбор решили провести во второй раз.  Тогда в результате голосования из 25 выданных бюллетеней один был признан недействительным, а голоса депутатов разделились поровну: 12 за Руслана Галеева и 12 за Леонида Смердягина.

Прошедшие конкурс кандидаты будут предложены на рассмотрение очередной сессии местной Гордумы. Депутаты тайным голосованием на альтернативной основе должны избрать нового градоначальника. 

10:00, 28 июня, 2018
Георгий Поветкин
889
0
#выборы\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

11:00, 27 июня, 2018
9751

Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии

8722
13:27, 22 июня, 2018

Жители Культбазы единогласно проголосовали против застройки на улице Авангардной в Ижевске

5391
11:56, 21 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

5077
13:08, 25 июня, 2018

400 тыс рублей выплатят ребенку из Удмуртии за гибель отца

4376
09:00, 25 июня, 2018

Археологи обнаружили в Сибири каменный саркофаг с мумией

15:21, 21 июня, 2018
11487

СМИ: актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве

3383
18:00, 23 июня, 2018

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

3033
18:42, 26 июня, 2018

Госдума приняла закон, защищающий дольщиков от недобросовестных строителей

2580
18:05, 21 июня, 2018

В Госдуме России ответили на заявление о «краже» названия «Русь»

2348
12:15, 24 июня, 2018

Пас из космоса: в сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду

14:35, 23 июня, 2018
11046

В Алма-Ате поставили памятник Виктору Цою

2494
19:01, 21 июня, 2018

Футболист «Ливерпуля» Моххамед Салах стал почетным гражданином Чечни

2429
10:30, 23 июня, 2018

Страны ОПЕК+ решили поднять добычу нефти

2304
19:03, 22 июня, 2018

Вслед за Евросоюзом, пошлины на американские товары введет Турция

2228
16:13, 21 июня, 2018

Мультимедиа

Директор УКС о планах по реконструкции сетей в Ижевске

Ярослав Балобанов о современных материалах, применяемых при реконструкции сетей

Ярослав Балобанов о реконструкции в микрорайоне «Культбаза» в Ижевске