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Гендиректор «Ижавиа» о ценах на билеты: тарифы дальше расти не будут

13:27, 28 июня, 2018
Дарья Саушина
13:27, 28 июня, 2018
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Ижавиа\n#Удмуртия
Фото: ИА Сусанин
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По словам Александра Синельникова, компания модернизировала тарифную сетку.

Ижевск. Удмуртия. Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников рассказал о ценах на билеты регионального перевозчика. По его словам, стоимость перелета связана с экономикой предприятия. Это и обслуживание самолетов, и рост цен на топливо, и существующее предложение по рейсам.

«Старый самолет. Старый в каком смысле? В том смысле, что может он и новее некоторых иностранных аналогов, которые у нас массово летают на территории Российской Федерации, но его экономика оставляет желать лучшего», - сообщил Синельников во время записи программа «Кофемолка». Кроме того, с начала года цены на авиакеросин выросли на 35%.

«Сейчас уже мы находимся фактически возле той зоны, куда дальше уже идет падение выручки, это ухудшение финансовых показателей. Тарифы дальше расти не будут», - заверил руководитель «Ижавиа».

Он также рассказал, что тарифная сетка перевозчика претерпела изменения, и по всем направлениям есть дешевые билеты.

Смотрите «Кофемолку» с Александром Синельниковым вечером в пятницу, 29 июня, на сайте «Сусанин», нашем канале на Ютубе и группах в социальных сетях.

13:27, 28 июня, 2018
Дарья Саушина
446
0
#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Ижавиа\n#Удмуртия

 

 

 


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