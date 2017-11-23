Электричка Ижевск – Нижнекамск, отмена паспортов в России и магазин одежды от PornHub: что произошло минувшей ночью

Что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро четверга, 23 ноября, корреспонднты информагентства «Сусанин» традиционно встречают обзором новостей. Читайте о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Изменение маршрута:

Электричка Ижевск – Набережные Челны изменит свой маршрут. Как сообщает пресс-служба ГЖД, с 10 декабря пригородный поезд будет ходить до Нижнекамска (Татарстан).

Один из поездов будет отправляться в соседнюю республику ежедневно в 07:25, второй – по пятницам и субботам в 16:05.

Рок-фестиваль с национальным колоритом:

Международный финно-угорский рок-фестиваль «GooreFest» пройдет сегодня в Ижевске. Как сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов, мероприятие проводят уже в третий раз.

В этом году участие в фестивале принимают только удмуртские коллективы – группы из Можги, Ижевска, Баграш-Бигры, Шор Постола и так далее. Увидеть их выступление можно в клубе «8 киловатт».

Отказ от паспортов:

Стало известно, когда в России могут отказаться от паспортов. По мнению экспертов, их заменят на контроль биометрических данных через 15-20 лет, пишет Москва24.

Издание отмечает, что в России уже есть компании, которые пользуются услугами распознавания лиц. Среди них, например, Сбербанк.

При этом для того, чтобы заменить паспорта на биометрию, необходимы соответствующие федеральные законы, нормативные акты и инфраструктура, благодаря которой будут считываться данные. Однако технические возможности для этого есть уже сейчас.

Календарь с президентом:

Жители Великобритании раскупают календарь на 2018 год с фотографиями Президента России Владимира Путина. По данным Мир24, его стоимость составляет чуть больше 21 доллара.

Издание состоит из 12 фотографий, на которых изображен Путин за работой или на отдыхе. Календарь доступен на восьми языках.

Новая сфера:

Порноресурс PornHub на месяц откроет в Нью-Йорке свой первый бутик. Как пишет Life, в магазине можно будет купить книги, аксессуары и сувениры, а также одежду бренда сайта.

На церемонии открытия будут присутствовать сотрудничающие с сайтом порноактрисы, в том числе Аса Акира и Дэни Дэниелс. Планируется, что бутик проработает месяц начиная с 24 ноября («чёрной пятницы»). В дальнейшем руководство PornHub собирается открыть торговую точку в Милане.

Первую линейку одежды с символикой сайта PornHub выпустил в 2015 году. В создании участвовали дизайнеры Гордон Стивенсон и Кален Холломон, а также художники граффити Cope2 и Bronx CES.