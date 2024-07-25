Истинные размеры тираннозавров могли быть на 70% крупнее, чем считалось

Оттава. Канада. Максимально возможные размеры динозавров вида Tyrannosaurus rex могли быть значительно больше, чем предполагали ученые. Исследование на эту тему провели специалисты Канадского музея природы в Оттаве и Лондонского университета королевы Марии, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Ecology and Evolution.

Компьютерное моделирование показало, что максимальный размер хищника мог быть на 70% больше того, который упоминается в большинстве популярных статей. Их авторы отталкивались от данных, полученных в результате изучения дошедших до нашего времени окаменелостей. Между тем популяция тираннозавров в эпоху расцвета этого вида (около 72,7 - 66,043 млн лет назад) могла насчитывать до 140 млн особей. При таком разнообразии реальные размеры отдельных экземпляров могли быть гораздо выше средних, останки которых удалось обмерить.

Авторы исследования заявили, что самая крупная особь тирекса (так этих ящеров сокращенно называют в англоязычных странах) могла быть на 70% массивнее обычной. Это значит, что максимальный вес динозавра достигал 15 тонн при средних 8,8 тонны. Кроме того, гигантские особи были на 25% длиннее своих среднестатистических собратьев (15 метров против 12). Однако до таких поистине чудовищных кондиций могли вырастать очень немногие тираннозавры, оказавшиеся в наиболее благоприятных условиях.