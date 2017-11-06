Финно-угорский рок-фестиваль пройдет в Ижевске

В этом году участие в фестивале принимают только удмуртские коллективы.

Ижевск. Удмуртия. Международный финно-угорский рок-фестиваль «GooreFest» пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов, мероприятие проводят уже в третий раз.

«GooreFest — фестиваль, на котором рок-группы собираются и поют песни на финно-угорских языках. Придумали и реализовали GooreFest удмурты, потому и название образовано от удмуртского «гур», то есть «музыка», - отмечают организаторы.

В этом году участие в фестивале принимают только удмуртские коллективы – группы из Можги, Ижевска, Баграш-Бигры, Шор Постола и так далее. Увидеть их выступление можно 23 ноября в клубе «8 киловатт».