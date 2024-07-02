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В британский джентльменский клуб впервые разрешили вступить двум леди

12:01, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В британский джентльменский клуб впервые разрешили вступить двум леди
12:01, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Великобритания\n#традиции\n#мужчины\n#женщины\n#консерватизм\n#клубы
Фото: pxhere.com
64
0

Речь идет об одном из старейших подобных заведений Соединенного Королевства.

Лондон. Великобритания. Последние устои британского консерватизма рушатся на глазах. Гарриковский клуб джентльменов примет в свои ряды двух женщин, передает RT со ссылкой на Guardian.

Как пишет издание, такое произошло впервые за 193-летнюю историю клуба. В его ряды решено принять актрис Джуди Денч и Шан Филлипс. Отмечается, что эти леди – выдающиеся женщины, которым разрешено стать членами сугубо мужского клуба в порядке исключения, в знак признания их заслуг.

Добавим, процесс вступления Джуди Денч и Шан Филлипс в Гарриковский джентльменский клуб может занять до двух лет.

12:01, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Великобритания\n#традиции\n#мужчины\n#женщины\n#консерватизм\n#клубы