В британский джентльменский клуб впервые разрешили вступить двум леди

Лондон. Великобритания. Последние устои британского консерватизма рушатся на глазах. Гарриковский клуб джентльменов примет в свои ряды двух женщин, передает RT со ссылкой на Guardian.

Как пишет издание, такое произошло впервые за 193-летнюю историю клуба. В его ряды решено принять актрис Джуди Денч и Шан Филлипс. Отмечается, что эти леди – выдающиеся женщины, которым разрешено стать членами сугубо мужского клуба в порядке исключения, в знак признания их заслуг.

Добавим, процесс вступления Джуди Денч и Шан Филлипс в Гарриковский джентльменский клуб может занять до двух лет.