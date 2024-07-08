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В Марокко пассажиры устроили массовую драку на борту самолета

15:33, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Марокко пассажиры устроили массовую драку на борту самолета
15:33, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Марокко\n#Великобритания\n#авиация\n#самолет\n#пассажиры\n#скандал\n#полиция\n#задержание\n#драка
Фото: pxhere.com
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Инцидент произошел на рейсе Агадир-Лондон.

Марракеш. Марокко. Массовую потасовку затеяли пассажиры авиакомпании Ryanair во время полета. Экипажу пришлось сесть на ближайшем аэродроме, пишет Лента.ру со ссылкой на британский таблоид Sun.

Лайнер направлялся из Агадира (Марокко) в Лондон. При посадке в салон один из пассажиров захотел поменяться местами с посторонней женщиной, чтобы оказаться рядом со своей женой и детьми. Та отказала, сославшись на то, что сама хочет лететь на соседних местах с дочерью. Тогда мужчина начал ей угрожать. За жену вступился муж пассажирки, что привело к драке. В ней приняли участие знакомые одной из семей. Тем временем у одной из женщин, оказавшейся невольной свидетельницей происходящего, началась паническая атака. От ее криков заплакали дети. 

Экипаж принял решение об экстренной посадке в Марракеше. Вызванная в аэропорт полиция задержала 9 наиболее активных драчунов.

15:33, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Марокко\n#Великобритания\n#авиация\n#самолет\n#пассажиры\n#скандал\n#полиция\n#задержание\n#драка