В Марокко пассажиры устроили массовую драку на борту самолета

Марракеш. Марокко. Массовую потасовку затеяли пассажиры авиакомпании Ryanair во время полета. Экипажу пришлось сесть на ближайшем аэродроме, пишет Лента.ру со ссылкой на британский таблоид Sun.

Лайнер направлялся из Агадира (Марокко) в Лондон. При посадке в салон один из пассажиров захотел поменяться местами с посторонней женщиной, чтобы оказаться рядом со своей женой и детьми. Та отказала, сославшись на то, что сама хочет лететь на соседних местах с дочерью. Тогда мужчина начал ей угрожать. За жену вступился муж пассажирки, что привело к драке. В ней приняли участие знакомые одной из семей. Тем временем у одной из женщин, оказавшейся невольной свидетельницей происходящего, началась паническая атака. От ее криков заплакали дети.

Экипаж принял решение об экстренной посадке в Марракеше. Вызванная в аэропорт полиция задержала 9 наиболее активных драчунов.