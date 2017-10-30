Удмуртия в минуту: счастливые случайности и туман в Ижевске

Информационные итоги от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 30 октября, полицейские в Удмуртии высказали недовольство организацией авиашоу, в котором приняла участие пилотажная группа «Русские Витязи». Стражи порядка считают, что мероприятие прошло без серьезных происшествий «по счастливой случайности».

Плата за работу:

В Удмуртии предложили не платить деньги подрядчикам, ремонтирующим дворы, до устранения замечаний. Качество ремонта проверяют общественники. В этом году они выявили существенные недоработки на всех осмотренных участках.

Смертельное ДТП:

Четырехлетний ребенок погиб и 2 человека получили травмы в аварии на трассе под Сарапулом. Водитель авто, в котором находился малыш и еще двое пассажиров, выехал на встречную полосу, протаранил «Газель» и врезался в «Ауди».

Письмо из прошлого:

Полувековое письмо студентов «Механа» из Ижевска нашли на берегу Камы. Учащиеся технического университета оставили записку 1968 году в лагере в Галёво.

О погоде:

Утром в понедельник Ижевск накрыл туман. Из-за этого в столице региона задержали вылет двух самолетов. Синоптики отметили, что в ближайшие дни погода будет переменчива. Так, вторник будет теплым, дождливым и ветреным.