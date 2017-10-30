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      Удмуртия в минуту: счастливые случайности и туман в Ижевске

      18:05, 30 октября, 2017
      18:05, 30 октября, 2017
      339
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      #общество\n#ДТП\n#ИжГТУ\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости
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      Информационные итоги от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 30 октября, полицейские в Удмуртии высказали недовольство организацией авиашоу, в котором приняла участие пилотажная группа «Русские Витязи». Стражи порядка считают, что мероприятие прошло без серьезных происшествий «по счастливой случайности».

      Удмуртия в минуту: счастливые случайности и туман в Ижевске

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Плата за работу:

      В Удмуртии предложили не платить деньги подрядчикам, ремонтирующим дворы, до устранения замечаний. Качество ремонта проверяют общественники. В этом году они выявили существенные недоработки на всех осмотренных участках.

      Смертельное ДТП:

      Четырехлетний ребенок погиб и 2 человека получили травмы в аварии на трассе под Сарапулом. Водитель авто, в котором находился малыш и еще двое пассажиров, выехал на встречную полосу, протаранил «Газель» и врезался в «Ауди».

      Письмо из прошлого:

      Полувековое письмо студентов «Механа» из Ижевска нашли на берегу Камы. Учащиеся технического университета оставили записку 1968 году в лагере в Галёво.

      О погоде:

      Утром в понедельник Ижевск накрыл туман. Из-за этого в столице региона задержали вылет двух самолетов. Синоптики отметили, что в ближайшие дни погода будет переменчива. Так, вторник будет теплым, дождливым и ветреным.

      18:05, 30 октября, 2017
      339
      0
      #общество\n#ДТП\n#ИжГТУ\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости

       

       

       

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