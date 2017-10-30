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      Полувековое письмо студентов «Механа» из Ижевска нашли на берегу Камы

      15:45, 30 октября, 2017
      15:45, 30 октября, 2017
      65
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      #ИжГТУ\n#Ижевск\n#письмо\n#Удмуртия\n#студенты
      Фото: пресс-служба ИжГТУ
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      Записка в бутылке была адресована студентам-новичкам.

      Ижевск. Удмуртия. В спортивно-учебном центре ИжГТУ «Галево», который расположен на берегу Камы, нашли бутылку с запиской полувековой давности. Как сообщает пресс-служба университета, записка была написана в 1968 году и адресована студентам-новичкам строительного лагеря Ижевского механического института для следующей смены 1969 года.

      Письмо нашли при расчистке площадки под бетонную заливку на месте открытой сцены в центре лагеря.

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      20171027-IMG_6438.jpg

      В тексте написано следующее:

      … ИМИ…69

      Мы приветствуем вас, но предупреждаем - держите марку высоко. Знайте, что ваши предшественники проделали колоссальную по объему и х-ру работу. Лагерь из пустынного полуострова превратился в мощную материально-техническую базу с экстрасовременным оборудованием, как-то: лопаты, топоры, пилы, водные лыжи и т. д.

      Наш коллектив воспитал немало замечательных мастеров своего дела. Прогресс…зителен.

      А теперь, для того, чтобы ваша жизнь не была скучной, однообразной и бесполезной, мы предлагаем вам прислушаться к нашим пожеланиям:

      1) (и самое главное) - Начальство знать в лицо.

      2) До столовой проявлять железную выдержку, но и во время еды не забывать о своих бойцовских качествах.

      3) Работать творчески, с выдумкой. Использовать…. озных архитектурных сооружений.

      4) С самого начала партии задабривайте оркестр – благо он играет не всегда и не все.

      5) Не избегайте наряда на кухню- это одна из возможностей лучше других поесть

      …………..

      …………..

      99) Выше нос, новичок!

      «ИМИ-ИГМИ 68»

      15:45, 30 октября, 2017
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      #ИжГТУ\n#Ижевск\n#письмо\n#Удмуртия\n#студенты

       

       

       

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