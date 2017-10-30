Полувековое письмо студентов «Механа» из Ижевска нашли на берегу Камы

Записка в бутылке была адресована студентам-новичкам.

Ижевск. Удмуртия. В спортивно-учебном центре ИжГТУ «Галево», который расположен на берегу Камы, нашли бутылку с запиской полувековой давности. Как сообщает пресс-служба университета, записка была написана в 1968 году и адресована студентам-новичкам строительного лагеря Ижевского механического института для следующей смены 1969 года.

Письмо нашли при расчистке площадки под бетонную заливку на месте открытой сцены в центре лагеря.

В тексте написано следующее:

… ИМИ…69

Мы приветствуем вас, но предупреждаем - держите марку высоко. Знайте, что ваши предшественники проделали колоссальную по объему и х-ру работу. Лагерь из пустынного полуострова превратился в мощную материально-техническую базу с экстрасовременным оборудованием, как-то: лопаты, топоры, пилы, водные лыжи и т. д.

Наш коллектив воспитал немало замечательных мастеров своего дела. Прогресс…зителен.

А теперь, для того, чтобы ваша жизнь не была скучной, однообразной и бесполезной, мы предлагаем вам прислушаться к нашим пожеланиям:

1) (и самое главное) - Начальство знать в лицо.

2) До столовой проявлять железную выдержку, но и во время еды не забывать о своих бойцовских качествах.

3) Работать творчески, с выдумкой. Использовать…. озных архитектурных сооружений.

4) С самого начала партии задабривайте оркестр – благо он играет не всегда и не все.

5) Не избегайте наряда на кухню- это одна из возможностей лучше других поесть

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99) Выше нос, новичок!

«ИМИ-ИГМИ 68»