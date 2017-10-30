Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

По словам Александра Первухина, посмотреть на выступление пришло около 45 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Выступление «Русских витязей» в Ижевске обошлось без резонансных происшествий только по счастливой случайности. Такого мнения придерживается министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

Во время совещания органов госвласти в понедельник, 30 октября, он рассказал, что город не позаботился о привлечении достаточного количества волонтеров, сотрудников ГИБДД и полиции. Посмотреть на «Русских витязей» в этот день пришло около 45 тыс. человек.

«Только 11 тысяч автомобилей вошло в город», - сказал Первухин.

Результатом стал коллапс на дорогах столицы региона.

«Внимательно смотрел реакцию, однозначно позитивное мероприятие, но из-за несогласованности возникли серьезные проблемы. Я вам скажу, что ни администрация главы, ни я до последнего не знали об этом. Вот такой у нас уровень взаимодействия. Давайте, чтобы больше не было таких ситуаций, хотя вроде мы каждую неделю встречаемся», - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.