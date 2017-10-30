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      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      09:16, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      09:16, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      2637
      0
      #дороги\n#авто\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#авиация\n#Удмуртия\n#шоу
      2637
      0

      По словам Александра Первухина, посмотреть на выступление пришло около 45 тыс. человек.

      Ижевск. Удмуртия. Выступление «Русских витязей» в Ижевске обошлось без резонансных происшествий только по счастливой случайности. Такого мнения придерживается министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

      Во время совещания органов госвласти в понедельник, 30 октября, он рассказал, что город не позаботился о привлечении достаточного количества волонтеров, сотрудников ГИБДД и полиции. Посмотреть на «Русских витязей» в этот день пришло около 45 тыс. человек.

      «Только 11 тысяч автомобилей вошло в город», - сказал Первухин.

      Результатом стал коллапс на дорогах столицы региона.

      «Внимательно смотрел реакцию, однозначно позитивное мероприятие, но из-за несогласованности возникли серьезные проблемы. Я вам скажу, что ни администрация главы, ни я до последнего не знали об этом. Вот такой у нас уровень взаимодействия. Давайте, чтобы больше не было таких ситуаций, хотя вроде мы каждую неделю встречаемся», - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

      09:16, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      2637
      0
      #дороги\n#авто\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#авиация\n#Удмуртия\n#шоу

       

       

       

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