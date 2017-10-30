Теплая и дождливая погода ожидается в Удмуртии на этой неделе

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни погода будет очень переменчива.

Ижевск. Удмуртия. Тепло и дожди ожидаются в Удмуртии на этой неделе. Как написала на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина, погода в ближайшие дни будет очень переменчива.

В понедельник и вторник в республике пройдут дожди. Температура воздуха 31 октября поднимется до +5, +8 градусов по Цельсию. С 31 октября по 2 ноября ожидается усиление ветра до 15-17 м/с.

1 ноября – смешанные осадки: мокрый снег и дождь, днем до +3, +4.

В ночь на 2 ноября до -3, днем колебания возле 0 градусов и в течение четверга временами пройдет снег.

3 ноября – слабый локальный снег и слабоотрицательные температуры воздуха.

В субботу, 4 ноября, снова ожидается теплый и дождливый циклон.

Также синоптик отмечает, что в отдельные дни на дорогах может быть гололедица.