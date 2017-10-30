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      Главам муниципалитетов Удмуртии посоветовали не платить подрядчикам за ремонт дворов до устранения нарушений

      09:37, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      09:37, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      296
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#финансы и деньги
      296
      0

      Такую идею высказал и.о. министра ЖКХ республики Иван Маринин.

      Ижевск. Удмуртия. Главам муниципалитетов Удмуртии, в которых общественники обнаружили нарушения после ремонта дворов, посоветовали не выплачивать деньги подрядчикам до устранения всех замечаний. С таким предложением выступил и.о. министра ЖКХ Удмуртской Республики Иван Маринин.

      Ранее представители Общероссийского народного фронта в Удмуртии проверили 9 из 67 дворов в Ижевске, где в этом году уже провели ремонт в рамках проекта. Во время рейда на каждом объекте выявили несколько существенных нарушений. Среди них низкое качество асфальта, отсутствие или недостаточная оснащенность элементами доступной среды для маломобильных граждан и несогласование проектно-сметной документации с жителями в одном из домов. Все документы, в которых будут указаны выявленные нарушения, передадут в администрацию Ижевска для дальнейшей работы.

      09:37, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      296
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#финансы и деньги

       

       

       

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