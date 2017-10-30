В ГИБДД Удмуртии рассказали о подробностях ДТП, в котором погиб ребенок

Три машины столкнулись на дороге между Ижевском и Сарапулом.

Сарапул. Удмуртия. Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего на трассе Ижевск – Сарапул. О них рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе управления ГИБДД по Удмуртской Республике.

По предварительным данным, накануне, 29 октября, в 14:50 29-летний водитель «Рено Логан» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель». От удара иномарку откинуло на «Ауди».

В аварии погиб 4-летний ребенок, ехавший в «Логане». Кроме того, травмы получили еще два пассажира «Рено» - женщина 1958 года рождения и мужчина 1956 года рождения.