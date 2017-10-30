Еще один самолет Москва-Ижевск прибудет в столицу Удмуртии позже намеченного срока.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали два авиарейса из-за сильного тумана. Согласно информации с онлайн-табло на сайте «Ижавиа», еще один самолет Москва-Ижевск прибудет в столицу Удмуртии позже намеченного срока.

Так, вылет рейса Ижевск-Москва (а/п Домодедово) с 8:20 сначала перенесли на 9:50. Сейчас ориентировочное время отправления 10:50 (ИЖ-303).

Самолет Ижевск – Санкт-Петербург должен вылететь в 11:10 (ИЖ-925).

Рейс ИЖ-302 Москва — Ижевск должен приземлиться в столице Удмуртии в 12:20.

Отметим, что время вылета и посадки самолетов может в дальнейшем измениться.