Программы ГТРК «Удмуртия» включили в каналы первого мультиплекса

Программы ГТРК «Удмуртия» в цифровом качестве доступны на каналах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».

Ижевск. Удмуртия. Программы ГТРК «Удмуртия» будут выходить в эфир на каналах первого мультиплекса. Как сообщает пресс-служба Ижевска, региональный филиал российской телевизионной и радиовещательной сети включил региональные программы в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».

Местные выпуски в цифровом качестве стали доступны в первом мультиплексе 80,45% жителей Удмуртской Республики. Среднесуточный объем регионального цифрового эфирного вещания составляет:

«Россия 1» – 111 минут (понедельник, среда, пятница), 168 минут (вторник, четверг), 104 минуты (суббота), 40 минут (воскресенье);

«Россия 24» – 60 минут (будние дни);

«Радио России» – 180 минут (будние дни), 50 минут (суббота).

Врезка региональных программ в цифровой сигнал производится с помощью технологии распределенной модификации программ (ТРМ).

Напомним, что ранее телеканал «Моя Удмуртия» получил 21-ую кнопку первого мультиплекса. На ней операторы кабельного телевидения обязаны размещать общедоступный региональный телеканал.