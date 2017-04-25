Самые важные новости вторника, 25 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Больше 150 домов в Ижевске остались без тепла из-за порывов теплосетей. В городе проводят их испытания. Из-за происшествия перекрыли движение на нескольких улицах. Горожанам посоветовали быть бдительными.

Удмуртия в минуту: отставка главы Минздрава Алексея Чуршина и порывы теплосетей Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-25.

Отставка министра

Исполняющий обязанности главы Минздрава Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку. По его собственным словам, он просто устал и решил уйти. Временно ведомство возглавил заместитель министра Андрей Воздвиженский.

Казна региона

Доходную часть бюджета Удмуртии увеличили на 409 млн рублей. Поправки в главный финансовый документ внесли на очередной сессии Госсовета. Половину из этих денег направят на ремонт дорог.

Мой мандат

Наиля Кутдузова не стали лишать мандата депутат Госсовета Удмуртии. Профильная комиссия пересмотрела свое решение после того как он объяснил, почему не смог вовремя подать декларацию.

В память о трагедии

Цветы и игрушки принесли на место трагедии, где на прошлой неделе насмерть сбили 2-летнего мальчика. По вечерам около бара зажигают свечи. Памятные записки здесь начали появляться в день происшествия.