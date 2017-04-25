Наиля Кутдузова пока не будут лишать мандата депутата Госсовета Удмуртии

Вопрос исключили из повестки 30-ой сессии Госсовета.

Ижевск. Удмуртия. Депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова пока не будут лишать депутатского мандата. Соответствующий вопрос исключили из повестки 30-ой сессии регионального парламента.

Напомним, что находящийся под домашним арестом Наиль Кутдузов не подал вовремя сведения о доходах. Именно это послужило поводом для поднятия вопроса о лишении его полномочий депутата.

Как пояснили корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в пресс-службе Госсовета, профильная комиссия пересмотрела решение после того как член фракции «Единая Россия» предоставил декларацию о доход.