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      Наиля Кутдузова пока не будут лишать мандата депутата Госсовета Удмуртии

      10:13, 25 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      10:13, 25 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      470
      0
      #Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#Наиль Кутдузов
      470
      0

      Вопрос исключили из повестки 30-ой сессии Госсовета.

      Ижевск. Удмуртия. Депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова пока не будут лишать депутатского мандата. Соответствующий вопрос исключили из повестки 30-ой сессии регионального парламента.

      Напомним, что находящийся под домашним арестом Наиль Кутдузов не подал вовремя сведения о доходах. Именно это послужило поводом для поднятия вопроса о лишении его полномочий депутата.

      Как пояснили корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в пресс-службе Госсовета, профильная комиссия пересмотрела решение после того как член фракции «Единая Россия» предоставил декларацию о доход.

      10:13, 25 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      470
      0
      #Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#Наиль Кутдузов
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