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      Доходную часть бюджета Удмуртии увеличили на 409 млн рублей

      15:07, 25 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      15:07, 25 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      294
      0
      #бюджет\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
      294
      0

      Эти средства планируется направить на ремонт дорог, инфраструктуру «Камского берега», улучшение жилищных условий селян.

      Ижевск. Удмуртия. Доходную часть бюджета Удмуртии на 2017 год увеличили на 409 108,4 тыс. рублей. Поправки в главный финансовый документ внесли на 30-й сессии Госсовета республики во вторник, 25 апреля.

      Как рассказал и.о. министра финансов Станислав Евдокимов, регион ожидает поступления транспортного налога, субсидий из федерального бюджета.

      Средства планируется направить:

      - 209,3 млн рублей – на ремонт муниципальных дорог, а также софинансирование мероприятий по созданию дорожной инфраструктуры туристического кластера «Камский берег».

      - 102 млн рублей – на софинансирование программы развития села. Большая часть средств пойдет на улучшение условий жизни селян, в том числе молодых семей и специалистов.

      - 97,7 млн рублей – на софинансирование создания инфраструктуры по «Камскому берегу».

      Таким образом, доходы бюджета составят 63,955 млрд рублей, расходы – 67,863 млрд рублей, дефицит – 3,908 млрд рублей.

      15:07, 25 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      294
      0
      #бюджет\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
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