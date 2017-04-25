Доходную часть бюджета Удмуртии увеличили на 409 млн рублей

Эти средства планируется направить на ремонт дорог, инфраструктуру «Камского берега», улучшение жилищных условий селян.

Ижевск. Удмуртия. Доходную часть бюджета Удмуртии на 2017 год увеличили на 409 108,4 тыс. рублей. Поправки в главный финансовый документ внесли на 30-й сессии Госсовета республики во вторник, 25 апреля.

Как рассказал и.о. министра финансов Станислав Евдокимов, регион ожидает поступления транспортного налога, субсидий из федерального бюджета.

Средства планируется направить:

- 209,3 млн рублей – на ремонт муниципальных дорог, а также софинансирование мероприятий по созданию дорожной инфраструктуры туристического кластера «Камский берег».

- 102 млн рублей – на софинансирование программы развития села. Большая часть средств пойдет на улучшение условий жизни селян, в том числе молодых семей и специалистов.

- 97,7 млн рублей – на софинансирование создания инфраструктуры по «Камскому берегу».

Таким образом, доходы бюджета составят 63,955 млрд рублей, расходы – 67,863 млрд рублей, дефицит – 3,908 млрд рублей.