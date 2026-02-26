Пирогово. Удмуртия. За убийство жителя Пирогово 18-летний молодой человек проведёт 6,5 лет в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, инцидент произошёл ночью в августе прошлого года. Между парнем и малознакомым ему 49-летним мужчиной вспыхнула ссора.

Конфликт перерос в избиение. Парень бил мужчину руками и ногами куда придётся, прилетело и по голове. Пострадавший скончался на месте.

Суд вынес приговор — шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.