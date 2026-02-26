Закрыть
18-летнего парня отправили в колонию на 6,5 лет за убийство жителя Пирогово

12:07, 26 февраля, 2026
Максим Александров
#Пирогово\n#избиение\n#смерть\n#колония
Источник фото: ИИ
Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в избиение.

Пирогово. Удмуртия. За убийство жителя Пирогово 18-летний молодой человек проведёт 6,5 лет в колонии строгого режима.  

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, инцидент произошёл ночью в августе прошлого года. Между парнем и малознакомым ему 49-летним мужчиной вспыхнула ссора.

Конфликт перерос в избиение. Парень бил мужчину руками и ногами куда придётся, прилетело и по голове. Пострадавший скончался на месте.

Суд вынес приговор — шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

