Медийный Чуршин: чем запомнился экс-министр здравоохранения Удмуртии

Подборку главных моментов собрали корреспонденты информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности руководителя Минздрава Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку во вторник, 25 апреля. О том, чем запомнился самый медийный министр республики, решили вспомнить корреспонденты информационного агентства «Сусанин».

Глава ведомства часто говорил о моде на здоровье и молодость:

Медицина Удмуртии: лицом к людям Менее месяца назад в министерстве здравоохранения Удмуртии произошли изменения. Владимира Музлова на посту руководителя ведомства сменил депутат Госсовета Удмуртии и главврач городской больницы №10 Алексей Чуршин. Врио главы Удмуртской Республики Александр Соловьев поставил перед ним непростую задачу: повернуть отрасль лицом к людям.

Держал стол одной правой:

Медицина Удмуртии: лицом к людям Менее месяца назад в министерстве здравоохранения Удмуртии произошли изменения. Владимира Музлова на посту руководителя ведомства сменил депутат Госсовета Удмуртии и главврач городской больницы №10 Алексей Чуршин. Врио главы Удмуртской Республики Александр Соловьев поставил перед ним непростую задачу: повернуть отрасль лицом к людям.

Встречался лицом к лицу с участниками пикета против ликвидации Сарапульского тубдиспансера:

Пикет сотрудников и пациентов закрытого тубдиспансера Сарапула Сотрудники и пациенты сарапульского тубдиспансера, закрытого по решению регионального Минздрава, вышли на пикет против ликвидации медучреждения. По данным республиканского МВД, в мероприятии, состоявшемся во вторник, 12 июля, на площади у резиденции главы Удмуртии, приняли участие 20 человек. /news/2016/07/12/458438

И не обошел стороной нашу программу «Кофемолка». В ней Чуршин рассказал, как возглавлял комитет по встрече с пришельцами и познакомился с настоящими контактерами.

Кофемолка - выпуск 7: Алексей Чуршин в гостях у Энвиля Касимова События в проекте Кофемолка развиваются стремительно. Сначала здесь заговорил стихами министр МВД по Удмуртии Александр Первухин, а теперь глава республиканского Минздрава Алексей Чуршин рассказал о том, как он возглавлял комитет по встрече с пришельцами и познакомился с настоящими контактерами. Художник от политики и политик от искусства Энвиль Касимов продолжает серию интервью с известными людьми, узнавая неизвестные подробности их жизни.

Одно из его первых высказываний было о переходе Удмуртии на Самарское время.

«Я за возвращение старого времени и как врач, и как человек. Мы переходим на оптимальное для жителей Удмуртии время. Главное, чтобы не было перестановок на зимнее и летнее время, потому что нарушаются биоритмы человека. Организм человека очень чувствительный. Есть люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тогда у них циркулярные ритмы нарушаются», - прокомментировал он.

В 2015 году члены партии КПРФ собирались поднять вопрос об отставке министра здравоохранения.

«На наш взгляд те действия, которые сегодня предпринимаются министром здравоохранения Удмуртской Республики, разрушают систему здравоохранения нашего региона. К сожалению, в деятельности министерства в первую очередь ставиться вопрос финансовый, а не уровень оказания медицинских услуг и деятельность любого медицинского учреждения оценивается с финансовой точки зрения, а не с позиции качества и доступности оказания медицинской помощи», - сказал глава фракции коммунистов в Госсовете Удмуртии Владимир Чепкасов.

Сам Чуршин тогда в отставку не собирался и говорил, что отработает свой срок до конца.

«У меня на пять лет заключен контракт – до осени 2019 года. И я точно отработаю на своем месте. Я в это верю, потому что меня сегодня поддерживают не только глава Удмуртской Республики, меня медицинские работники поддерживают», - отметил Чуршин.

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев говорил о том, что в неудачах работы ведомства обвинять одного Чуршина неправильно.

«Неправильно сегодня обвинять только одного министра здравоохранения, свои функциональные обязанности выполняют также и заместители министра. У меня было желание заместителей министра здравоохранения всех наказать, можно было их всех уволить. Извините, может грубовато, но, тем не менее, на это министерство больше всего жалуются сегодня жители Удмуртии», - сказал Александр Соловьев.

Чуть позже Соловьев заявил о том, что Чуршин пожалел своих замов.

«Я Чуршина (министра здравоохранения Удмуртии – прим. ред.) пригласил и сказал - капитан не может на корабле справиться со своей командой, давайте мы вам еще все-таки даем карт-бланш вы остаетесь, а всех ваших замов мы убираем все равно. Такое предложение было с моей стороны, но Алексей Дмитриевич пожалел своих замов», - сказал экс-глава Удмуртии.

Летом 2016 года стало известно, что глава Минздрава Удмуртии привлечет к ответственности виновных в нарушениях, которые в ходе проверки выявили сотрудники прокуратуры республики.

«По результатам проверки к дисциплинарной и административной ответственности привлекли порядка 400 лиц. Перед министром (Алексей Чуршин – прим. ред.) поставлен вопрос разобраться в этом вопросе. Министр сказал, что сделает определенные выводы. Наказания могут понести главврачи и заместители министра. По этим фактам проведут служебные проверки, после этого станет понятно кого наказывать», - заявил в ходе пресс конференции начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Алексей Мелентьев.

Свою сегодняшнюю отставку Алексей Чуршин прокомментировал кратко:

«Проблем много. Три года я отработал и решил просто-напросто уйти».